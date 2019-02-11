مانشستر يونايتد يقرر الإبقاء على سولسكاير

كشفت تقارير صحفية بريطانية، صادرة صباح اليوم الاثنين، أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي قررت الإبقاء على المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، أولي سولسكاير.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفيننغ نيوز"، التقى وكيل سولسكاير بالرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودورد، من أجل الاتفاق على استمرار المدرب المؤقت مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد النرويجي أولى جونار سولسكاير، لتحقيق نتائج مبهرة، عقب توليه المهمة خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وخاض سولسكاير مع يونايتد 11 مباراة حتى الآن، فاز في 10 وتعادل بواحدة فقط.

واستطاع سولسكاير أن يقود الشياطين الحمر إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، بعدما قال المدرب السابق جوزيه مورينيو إن الأمر يحتاج لمعجزة من التواجد في المربع الذهبي.

ونوهت الصحيفة بأن إدارة مانشستر اتخذت القرار، إلا أن النادي قد لا يعلنه حتى نهاية الموسم.