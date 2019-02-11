الصحة و التعليم بغزة تؤكد قطع رواتب المئات من موظفيها

قطعت السلطة الفلسطينية في رام الله، رواتب المئات من موظفيها في قطاع غزة، خاصةً الذين على رأس عملهم في وزارتي التعليم والصحة.

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت أن سياسة قطع الرواتب الأخيرة طالت 400 معلم وموظف في قطاع التعليم بمحافظات غزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها وزارة التعليم ونقابة المعلمين والموظفين احتجاجاً على قطع الرواتب أمام مقر حكومة الوفاق الوطني بمدينة غزة.

وأوضح ثابت أن سياسة قطع الرواتب من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي خطير على العملية التعليمية خاصة وأنها جاءت بعد سلسلة من العقوبات التي فُرضت مثل التقاعد الاجباري والتضييق المالي على المعلمين في قطاع غزة

وشدد ثابت أن قرارت قطع الرواتب لا تستند إلى أي أساس قانوني وأخلاقي ووطني ومن يرغب في تطوير التعليم لا يمكن أن يتبع هذه القرارات الظالمة التي تصب في خدمة الاحتلال والانقسام.

ودعا ثابت جميع دول العالم وجميع المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وبحقوق الطفولة بالضغط في اتجاه عودة رواتب المعلمين وعودة رواتب حميع الموظفين ورواتب الشهداء والأسرى والجرحى والعمل على إنهاء العقوبات والحصار عن غزة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن السلطة برام الله قطعت رواتب 263 موظف من كوادر الصحة العاملة في القطاع.

واعتبر القدرة في تصريح صحفي لوكالة الرأي التابعة لحكومة بغزة، اليوم الإثنين، أن خطوة السلطة انتهاك صارخ للحق في الصحة ويضع حياة المرضى في خطر.