روسيا تعرض جيلا جديدا من رشاشات كلاشنيكوف

"تطرح شركة "روس أوبورون إكسبورت (Rosoboronexport)، في إطار معرض "أيدكس 2019" في أبو ظبي جيلا جديدا من بنادق كلاشنيكوف الرشاشة من فئة الـ 200 من تصميم وإنتاج تجمع الشركات "كلاشنيكوف".

تتماشى بنادق كلاشنيكوف الرشاش من فئة الـ 200 مع جميع التوجهات الحديثة في تطوّر الأسلحة الخفيفة كما تحتفظ بأفضل خصائص لهذا الإبداع الشهير لمصمم السلاح الروسي ميخائيل كلاشنيكوف الذي نحتفل في سنة 2019 بالذكرى المئوية لميلاده.

تحتفظ البنادق الرشاشة من فئة الـ 200 بجميع مزايا التصميم التقليدي لرشاشات كلاشنيكوف، مثل الاعتمادية والعمر الطويل في الخدمة والبساطة في الصيانة. وبفضل إضافة حوامل بيكاتيني (Picatinny rails) إلى تصميم الرشاش يمكن تزويده بأنواع من الملحقات التي تمكن من استخدام هذا السلاح استخداماً فعالاً في مختلف الظروف، بما في ذلك ظروف الرؤية المحدودة.

وبفضل الأخمص الذي يمكن ضبط طوله ومراعاة العوامل البشرية والأرجونومية بهدف تحسين عناصر التحكم في السلاح فإن الرامي يستطيع الاستفادة الكاملة من مهاراته بغض النظر عن الخواص الفردية وتوفر شتى أنواع من المعدات والتجهيزات والملابس. وتجدر الإشارة إلى أن البنادق الرشاشة من فئة الـ 200 اجتازت بنجاح برنامج الاختبارات الرسمية حيث أثبتت أنها تستوفي جميع المتطلبات الواجب توفرها في الأسلحة الخفيفة العصرية وتعتبر سلاحاً فعالاً للاشتباك بالرماية.