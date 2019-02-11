خبير: تنفيذ قرار استقطاع رواتب الشهداء و الاسرى قد يكون شرارة لانتفاضة ثالثة

توقع الخبير في الشأن "الاسرائيلي" في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فادي عبد الهادي ان يؤدي قرار "الكابنت الإسرائيلي" الاسبوع المقبل باستقطاع رواتب الاسرى والشهداء الفلسطينيين الى حالة من الغضب والغليان داخل مدن وقرى الضفة الغربية وعلى الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضح عبد الهادي أنه إذا لم تستطع السلطة الفلسطينية تجنيد اموال اخرى تسد الاموال التي تنوي "إسرائيل" استقطاعها من اموال عائدات السلطة الفلسطينية، فإن من شأن هذا القرار أن يؤثر على الأوضاع الأمنية، لا سيما ان ميزانية السلطة الفلسطينية اصلا تعاني من نقص كبير.

ويقول الخبير:" ان موعد صرف رواتب الشهداء والاسرى والجرحى هو في المعتاد مطلع شهر مارس " 5 مارس" ويوم صرف الرواتب سيكون يوم فاصل في حالة عدم نجاح السلطة الفلسطينية بتوفير المبلغ الذي تنوي "إسرائيل" استقطاعه".

و وفقاً لعبد الهادي، فإنه في حال عجزت السلطة الفلسطينية عن توفير المبلغ والمقدر بعشرات ملايين الشواكل، فلن يكون امام اهالي الشهداء والجرحى وكل شرائح الشعب الفلسطيني الا القيام بمظاهرات ربما تكون شرارة لانتفاضة ثالثة تحدث عنها محللون قبل سنوات.

و كان وزير المالية "الإسرائيلي" موشه كحلون أكد بأن وزارة المالية "الإسرائيلية" جاهزة لاستقطاع رواتب الاسرى والشهداء الفلسطينيين.

وحسب اقواله " ان استقطاع تلك الرواتب من عائدات السلطة الفلسطينية هو امر صائب وصحيح ، وحسب اقواله ففي اللحظة التي يتم فيها اتخاذ القرار من قبل الكابنيت لاستقطاع تلك الاموال ستقوم وزارة المالية باستقطاع الرواتب بضغطة زر ، على حد قوله.

وبينت معاريف ان الكابنيت سيلتئم مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار وقد صرح رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اول امس بأن القرار سيعتمد في جلسة الكابنيت وحسب اقواله " لا شك في ذلك "