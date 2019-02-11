"إقراض الطلبة" يطلق النداء الأخير للمقترضين لتسوية أوضاعهم المالية

أطلق صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، الإثنين، النداء الأخير للمقترضين من الصندوق؛ لسرعة تسوية أوضاعهم المالية وسداد ما استحق عليهم من أموال، لصالح إعادة إقراضها للطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة.

وحث الصندوق، في بيان صحفي، الكفلاء من موظفي القطاع العام لسرعة التحرك ومطالبة المقترضين الذين كفلوهم بسداد ما استحق عليهم من دفعات؛ وإلا سيضطر الصندوق آسفاً البدء بالخصم من هؤلاء الكفلاء وفق الأصول.

وأكد الصندوق مواصلة الخصم من المقترضين من موظفي القطاع العام، وأن الخطوات المقبلة ستشمل الخصم من المقترضين من موظفي القطاع الخاص .

وجدد الصندوق التأكيد على أنه وُجد لمساعدة الطلبة المحتاجين لإكمال تعليمهم وأنه صندوق دوار؛ ولمواصلة تحقيق هذا الهدف السامي؛ فإنه ماضٍ في حملة تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين المتخلفين عن السداد، وذلك لحماية حق الطلبة المحتاجين ومساعدتهم في إكمال تعليمهم.