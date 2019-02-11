السلطة تبحث عن دعم عربي في رفضها مؤتمر وارسو

حثت السلطة الفلسطينية الدول العربية على مقاطعة مؤتمر دولي خاص بقضايا الشرق الأوسط، ينظّم في العاصمة البولندية وارسو تحت رعاية الولايات المتحدة أو خفض مستوى تمثيلها فيه على الأقل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح اليوم الاثنين، إنه ينبغي للدول العربية على الأقل إرسال وفود من مستوى أدنى من الوزاري إلى المؤتمر، حسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وحسب موجز لأهم نقاط الحوار نشر على موقع الإذاعة، وصف المالكي المؤتمر المقبل الذي سينطلق غدا الثلاثاء ويستغرق ثلاثة أيام بأنه "المؤامرة التي تهدف للقفز على القضية الفلسطينية والتطبيع العربي مع إسرائيل".

وجدد الوزير رفض السلطة الفلسطينية للمؤتمر وأي مخرجات ستصدر عنه.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الذي يتصدر "خطر إيران" أجندته وزيرا خارجية السعودية والإمارات، جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء هذا التصريح في وقت يبدأ فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق يومين.