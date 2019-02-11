"مهجة القدس": سلطات الاحتلال تمدد عزل الأسير أيمن اطبيش

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني مددت عزل الأسير القائد أيمن علي سليمان اطبيش (39 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل حتى تاريخ 11/03/2019م.

وأكد الأسير اطبيش في رسالة وصلت مهجة القدس، أنه مازال يقبع في سجن أيالون قسم العزل منذ تاريخ 23/12/2018 وذلك بعد المشكلة التي حدثت معه في سجن رامون عندما دخلت وحدة ما تسمى (الدرور) التابعة لما يسمى (جهاز الشاباك الصهيوني) لقسم (4) وقامت باقتحام غرفة (46) المتواجد فيها أسرى الحركة وذلك بشكل استفزازي، حيث اعتدت عليه وعلى الأسيرين عرفات الزير ومنيف أبو عطوان وقامت بإخراج جميع الأسرى من الغرفة، وقامت بالاعتداء عليه وتصرفوا معه بطريقة وحشية وهمجية وطرحوه أرضاً وقاموا بتقييده وإخراجه من الغرفة ونقلوه للعزل بقرار من ما يسمى جهاز (الشاباك) بدون ذكر أي أسباب.

وأضافت مهجة القدس أن إدارة السجن أبلغته بتاريخ 06/01/2019 بقرار منع زيارة أهله لمدة شهرين حتى تاريخ 26/02/2019م، وذلك على خلفية المشكلة التي حصلت في سجن رامون.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير أيمن اطبيش يُعد أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري حيث أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة 105 يوماً على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.

جدير بالذكر أن الأسير أيمن اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي فلسطين.