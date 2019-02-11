الأطر الطلابية بغزة تطالب الجامعات بوقف الضغط على الطلبة

وجهت سكرتاريا الأطر الطلابية في قطاع غزة دعوتها لإدارة الجامعات بأن تمارس دورها المنوط بها في مساعدة الطلبة ورفدهم بكافة الموارد الممكنة لاستمرار المسيرة التعليمية.

وقالت السكرتاريا في بيان لها اليوم الاثنين، إنه ومع اصرار الطلبة على استكمال المسيرة التعليمية فإننا نطالب إدارة بعض الجامعات بوقف ممارسات الضغط على الطلبة، من خلال المطالبة بشكل متصلب بالمستحقات المالية السابقة مما سيؤدي الى عزوف نسبة كبيرة من الطلبة عن التسجيل لهذا الفصل، مما سيؤثر سلباً على التعليم الجامعي الذي هو حق وطني وأخلاقي وعلى جامعاتنا الوطنية الوقوف الى جانب الطلبة في ظل تردي الاوضاع المعيشية.

ودعت كافة المؤسسات والشخصيات الوطنية لدعم الطلبة ومساندتهم بكافة الأشكال التي تضمن استقرار وازدهار العملية التعليمية، وجعلها رافعة للتقدم والتنمية وبناء الوطن والانسان.

كما دعت السكرتاريا، للالتفاف حول هذا الجسم بصفته الجامع لمختلف ألوان الطيف الطلابي، مؤكدين على انها ستبقى الحصن الحامي للطلبة وحقوقهم.