هولندا تعترف بالضفة وغزة مكاني ولادة رسمية

أعلنت الحكومة الهولندية، عن أنه أصبح بإمكان الفلسطينيين أن يدونوا في السجلات المدنية الهولندية أنهم ولدوا إما في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ريمون كنوبس، إن بلاده قررت منح الهولنديين من أصل فلسطيني أن يسجلوا في السجلات المدنية أنهم مولودين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية الهولندية، فإن قطاع غزة والضفة الغربية سيضافان إلى قائمة المناطق التي يستقبلها السجل المدني الهولندي.

وقال الوزير كنوبس بأن هذه الخطوة "تتوافق مع وجهة نظر هولندا بأن إسرائيل لا تملك سيادة على هذه الأراضي"، وذلك بالوقت الذي ترفض هولندا الاعتراف بفلسطين كدولة، حسب ما أكدته وزيرة الداخلية الهولندية كايسا أولونغيرين ردا على الأسئلة التي تلقتها من البرلمان الهولندي.

وكانت السلطات الهولندية لا تسمح للهولنديين من أصول فلسطينية أن يدونوا في السجلات الرسمية أنهم مولودون في فلسطين، وأن المواطنين الهولنديين من أصل فلسطيني يعتبروا من مواليد إسرائيل، وتم منحهم لاحقاً إمكانية التخلي عن استخدام "إسرائيل" واستبداله بمسمى "غير معروف".

ويعلل القرار المنشور "بأن الأمم المتحدة ذكرت بشكل لا لبس فيه أن قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية هي للفلسطينيين، وخصوصا ما تنص عليه اتفاقية أوسلو وغيرها، وبالتالي لا مشكلة قانونية بوضع تلك المناطق على السجلات".

ويأتي هذا القرار بعد أن رفع رجل هولندي من أصل فلسطيني دعوى ضد هولندا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مطالبا بحقه في التسجيل كفلسطيني المولد، بدلا من إسرائيل.

وستكون هذه الخانة الجديدة في لائحة البلدان حول العالم، متاحة للفلسطينيين المولودين بعد تاريخ 15 أيار/ مايو 1948م، أي يوم نكبة الشعب الفلسطيني وإعلان قيام "إسرائيل".

ويذكر أن 136 دولة والجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت بالسلطة الفلسطينية كدولة ذات سيادة، ولكن معظم دول الاتحاد الأوروبي امتنع عن القيام بذلك حتى يتم الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي.