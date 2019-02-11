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الاحتلال يعتقل شاباً قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:51 - 11 فبراير 2019
اعتقالات اعتقالات
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ذكرت مصادر عبرية ظهر اليوم الاثنين بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً قرب الحرم الابراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

و زعمت المصادر انه جرى اعتقال الشاب بحوزته سكين، حيث تم نقله للتحقيق، وفقاً لموقع روتر الاخباري العبري. 
 

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