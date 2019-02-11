الاحتلال يعتقل شاباً قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

ذكرت مصادر عبرية ظهر اليوم الاثنين بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً قرب الحرم الابراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.
و زعمت المصادر انه جرى اعتقال الشاب بحوزته سكين، حيث تم نقله للتحقيق، وفقاً لموقع روتر الاخباري العبري.
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