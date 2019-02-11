نتنياهو يفقد الثقة بجيشه البري ويعزز الجوي بالدعم المالي

كشف تقرير للجنة الخارجية والأمن بالكنيست الاسرائيلي، ان نتنياهو فقد ثقته بقدرات الجيش البري، فقرر تخصيص 40 مليار شيكل لتقوية وتعزيز وتأهيل جيشه في اذرع "دفاعات الشمال الجوية وتحت الارضية"، بدلا عن الجيش البري.

ورأت القناة 13 بالتلفزيون الاسرائيلي، ان تقرير اللجنة حذر من سياسات نتنياهو الامنية والعسكرية وان هذا القرار تبذير وليس امر ضروري.

وحسب تقرير اللجنة، فان نتنياهو فقد ثقته بالجيش البري لحسم اي معركة، ليخصص الدعم والموازنات لجيشه في الشمال.

ورأى مقررو اللجنة بالكنيست، ان رأي نتنياهو حول قدرات الجيش البري، تدفعه لان يحول الموازنات لتقويته ليتمكن من حسم اي معركة بدلا من اطالة مدة اي حرب او معركة قادمة مع اسرائيل، وليس تحويل الموازنات لاذرع اخرى بالجيش

وأشارت القناة إلى أن هذا التقرير جاء ليؤكد مرة أخرى على انتقادات مندوب الشكاوى السابق بجيش الاحتلال اللواء الذي قال إن الجيش غير مستعد للحرب القادمة.