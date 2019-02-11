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الاحتلال يمهل عائلة لإخلاء منزلها في القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:43 - 11 فبراير 2019
ارشيفية ارشيفية
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أمهلت سلطات الاحتلال عائلة أبو عصب في حيّ القرمي بالبلدة القديمة في القدس حتى يوم غدٍ الثلاثاء لإخلاء منزلها، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.

وناشدت عائلة أبو عصب أهل البلدة والمدينة والمؤسسات المقدسية، بالوقوف والتضامن معها ضد إخلاء المنزل للمستوطنين. وقالت إنها ستنظم تجمّعًا واعتصامًا في منزلها المهدد.

وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (بتسيلم) ذكر أن عام 2016 شهد عددًا قياسيًا من منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف المركز، في تقرير أصدره في عام 2017، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 88 منزلًا سكنيًا و48 مبنى شرقي القدس.

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