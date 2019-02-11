غزة: احتجاجات في مدارس قطاع غزة ضد سياسة قطع الرواتب

نظمت المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، احتجاجات مدرسية طلابية رفضاً لسياسة قطع الرواتب التي طالت المعلمين والعاملين في السلك التعليمي.

وقد استثمر الطلبة الإذاعة المدرسية من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية قبل الدوام المدرسي تم خلالها رفع شعارات منددة بقطع الرواتب كما قام الطلبة بإلقاء بيانات صحفية في هذا المجال.

وأكد الطلبة في بياناتهم أنه في كل العالم المعلم له احترام وحقوق ويتم تقديره ومنحه شهادات الشكر والتقدير لأنه يؤدي رسالة نبيله وشريفة، وفلسطين إحدى الدول التي تقدر المعلم..

وأوضح الطلبه أن الأمر المستغرب والخطير أننا تفاجئنا قبل أيام بقطع رواتب المعلمين بدون أي سبب وبدون أي مبرر.

وأضاف الطلبة في بياناتهم : معلمونا ومعلماتنا في غزة من أكفأ المعلمين يؤدون رسالتهم بأمانة، يعلمونا ويربونا على القيم والعلم النافع حتى نبني المستقبل و نحقق طموحاتنا .. لماذا يتم قطع رواتبهم؟؟

وعبر طلبة المدارس عن تضامنهم مع معلميهم المقطوعة رواتبهم وطالبوا إعادة رواتب المعلمين فوراً كما طالبوا جميع أطياف المجتمع الفلسطيني والفصائل وأولياء الأمور أن يكون لهم موقف رافض لقطع رواتب المعلمين والعمل على إعادتها فوراً.