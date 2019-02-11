فتح : أمريكا تهدد البنوك بوقف التحويلات المالية و"إسرائيل" تصادر الضرائب

اكد منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي لحركة فتح اليوم الاثنين ، ان الولايات المتحدة و"إسرائيل" تشددان هجومهما على فلسطين ، مشيراً الى ان أمريكا تهدد البنوك لكي تمتنع عن قبول أية تحويلات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتستعد إسرائيل من جانبها لمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها بحسب اتفاق باريس الاقتصادي وهي حق فلسطيني وليست منّة من أحد.

وقال انه لا سبب لتشديد الحصار المالي الا اننا نرفض الانصياع لما يحاولون فرضه على شعبنا من خطط ومشاريع لا هدف لها سوى تصفية القضية الفلسطينية ، مبيناً ان الحركة كانت على يقين أن أمريكا وإسرائيل ستستخدمان كل ما لديهما من وسائل الضغط والترهيب لمحاولة ثنينا عن موقفنا.

وجدد تأكيده لأمريكا وإسرائيل: "لن نتراجع عن موقفنا الرافض لصفقة القرن"!