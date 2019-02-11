ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

لأول مرة.. بنك ياباني يفتتح فرعا له في السعودية‎

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:51 - 11 فبراير 2019
ميتسوى سوميتومو ميتسوى سوميتومو
مشاركة

دشن سفير اليابان لدى السعودية، تسوكاسا ايمورا، فرعا لبنك "ميتسوى سوميتومو" الياباني بالعاصمة الرياض، ليصبح أول فرع لبنك ياباني في المملكة.

وأشار السفير الياباني في كلمته، أمس الأحد، إلى أن البنك يعد أحد أكبر البنوك في العالم، ولديه خبرة كبيرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وعبر ايمورا عن أمنياته بأن يقوم البنك بدور محوري في جذب ودخول المستثمرين اليابانيين إلى السوق السعودية.

وتتجه السعودية لتيسير إجراءات افتتاح فروع للبنوك الأجنبية لجذب استثمارات من الخارج، في ظل تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

ويضم القطاع البنكي السعودي 12 بنكا محليا وفروعا لـ13 بنكا أجنبيا.

ويعد بنك "ميتسوى سوميتومو" أحد أكبر البنوك في العالم، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة للعملاء من قطاع الشركات، بما في ذلك خدمات الإيداع والصرافة والتسويات.

متعلقات