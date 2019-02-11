لأول مرة.. بنك ياباني يفتتح فرعا له في السعودية‎

دشن سفير اليابان لدى السعودية، تسوكاسا ايمورا، فرعا لبنك "ميتسوى سوميتومو" الياباني بالعاصمة الرياض، ليصبح أول فرع لبنك ياباني في المملكة.

وأشار السفير الياباني في كلمته، أمس الأحد، إلى أن البنك يعد أحد أكبر البنوك في العالم، ولديه خبرة كبيرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وعبر ايمورا عن أمنياته بأن يقوم البنك بدور محوري في جذب ودخول المستثمرين اليابانيين إلى السوق السعودية.

وتتجه السعودية لتيسير إجراءات افتتاح فروع للبنوك الأجنبية لجذب استثمارات من الخارج، في ظل تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

ويضم القطاع البنكي السعودي 12 بنكا محليا وفروعا لـ13 بنكا أجنبيا.

ويعد بنك "ميتسوى سوميتومو" أحد أكبر البنوك في العالم، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة للعملاء من قطاع الشركات، بما في ذلك خدمات الإيداع والصرافة والتسويات.