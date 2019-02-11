وزير المالية "الإسرائيلي":"سنوقف الأسبوع المقبل رواتب الأسرى والشهداء بضغطة زر"

قال وزير المالية "الإسرائيلي" موشه كحلون بأن وزارة المالية "الإسرائيلي" جاهزة لإستقطاع رواتب الاسرى والشهداء الفلسطينيين.

وحسب اقواله " ان استقطاع تلك الرواتب من عائدات السلطة الفلسطينية هو امر صائب وصحيح ، وحسب اقواله ففي اللحظة التي يتم فيها اتخاذ القرار من قبل الكابنيت لإستقطاع تلك الاموال ستقوم وزارة المالية باستقطاع الرواتب بضغطة زر ، على حد قوله.

وبينت معاريف ان الكابنيت سيلتئم مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار وقد صرح رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اول امس بأن القرار سيعتمد في جلسة الكابنيت وحسب اقواله " لا شك في ذلك "