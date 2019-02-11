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وزير المالية "الإسرائيلي":"سنوقف الأسبوع المقبل رواتب الأسرى والشهداء بضغطة زر"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:37 - 11 فبراير 2019
موشيه كحلون موشيه كحلون
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قال وزير المالية "الإسرائيلي" موشه كحلون بأن وزارة المالية "الإسرائيلي" جاهزة  لإستقطاع  رواتب  الاسرى والشهداء الفلسطينيين.

وحسب اقواله " ان استقطاع تلك الرواتب من عائدات السلطة الفلسطينية  هو امر صائب وصحيح  ، وحسب اقواله ففي اللحظة التي يتم فيها اتخاذ  القرار من قبل الكابنيت لإستقطاع تلك الاموال  ستقوم وزارة المالية باستقطاع الرواتب بضغطة زر ، على حد قوله.

وبينت معاريف ان الكابنيت سيلتئم مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار وقد صرح رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اول امس بأن القرار سيعتمد في جلسة الكابنيت وحسب اقواله " لا شك في ذلك "

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