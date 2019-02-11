إعادة الأسير وليد شرف مجددا إلى معتقل "عيادة الرملة"

قال نادي الأسير، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، أعادت الأسير وليد خالد شرف (25 عاماً)، إلى معتقل "عيادة الرملة".

وكان الأسير شرف نقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، عقب تدهور طرأ على وضعه الصحي، وسبق أن نُقل إلى مستشفى "شعاري تسيدك".

وقال الأسير شرف للمحامي: إنه يعاني من ضمور في الجلد منذ الولادة، وقد تفاقم وضعه الصحي بسبب اعتقالاته المتكررة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بمشاكل صحية أخرى في الكبد والجهاز البولي، وأصبح يعتمد على أكياس خاصة لقضاء حاجته.

وأضاف: أن تدهوراً آخر طرأ على وضعه الصحي خلال الفترة القليلة الماضية بعد إعادته إلى معتقل "عيادة الرملة"، وعلى إثره نُقل مجدداً إلى مستشفى "أساف هروفيه"، حيث خضع لفحوص طبية، وبعد استقرار وضعه أُعيد مجدداً إلى معتقل "الرملة".

ولفت إلى أن محكمة الاحتلال كانت قد أصدرت قراراً بتخفيض مدة اعتقاله الإداري بعد تدهور وضعه الصحي، إلا أن مخابرات الاحتلال أوصت مجدداً تجديد اعتقاله الإداري، وعليه فقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شرف بتاريخ العاشر من حزيران/ يونيو 2018، علماً أن مجموع سنوات اعتقاله قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري.