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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:41 - 11 فبراير 2019
اقتحام المسجد الاقصى اقتحام المسجد الاقصى
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اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى منذ ساعات الصباح، وتجولوا فيها بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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