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بعد اختناقهما بغازات سامة

استشهاد ضابط شرطة ومواطن بأحد الأنفاق على الحدود المصرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:17 - 11 فبراير 2019
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أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم الاثنين، عن استشهاد ضابط بوزارة الداخلية خلال مهمة امنية واستشهاد مواطن آخر في أحد الانفاق على الحدود مع الجمهورية المصرية اختناقاً نتيجة استنشاق غازات سامة أثناء عمليات الإنقاذ.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطن إياد البزم أن الضابط الرائد عبد الحميد عطا الله العكر (29 عاما)، استشهد خلال مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوب قطاع غزة.

كما استشهد المواطن صبحي صقر أبو قرشين (28 عاماً) اختناقاً نتيجة استنشاق غازات سامة أثناء عمليات الإنقاذ.

وأضاف بأن أطقم الدفاع المدني تمكنت من استخراج جثماني الشهيدين من داخل النفق، بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات، بينما تم إنقاذ عنصري أمن آخرَيْن، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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