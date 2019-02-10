من هي الصهيونية عنات كوهين؟

عنات كوهين هي إرهابية صهيونية، وواحدة من مستوطني البلدة القديمة في الخليل، يعرفها سكّان منطقة شارع الشهداء المليء بالبؤر الاستيطانية، بتهجّمها الدائم واعتداءاتها المستمرة على الفلسطينيين المارّين من شارع الشهداء، كما نشطاء السلام، والزوّار الأجانب والصحفيين، وتعتمد أسلوب الترويع وتكسير المعدّات، وأحياناً الضرب وإطلاق النار عليهم، ومن المعروف عنها توجيه الاتّهامات الزائفة، ليس فقط للفلسطينيين.

كوهين ابنة الإرهابي "موشيه زار" العضو السابق في "التنظيم الصهيوني السري" الإرهابي الذي أسسته حركة "غوش إيمونيم" والتي بدورها تدعو لطرد الفلسطينيين بالقوة، وهدم الأقصى لبناء الهيكل. وتسكن عنات مع زوجها "رونين كوهين" وأبنائها الذين يُقدّر عددهم بالـ 14، في بؤرة "بيت هداسا" الاستيطانية، وهو منزل يعود للسيد أبو ربحي ادعيس، الذي أُجبر على الخروج من منزله مع عائلات فلسطينية أخرى في المنطقة عام 1975. كما تحوّل البيت إلى ما يعرف ببؤرة "بيت هداسا" الاستيطانية عامَ 1979، وهُدم مخزنه الخاصّ مع 12 متجراً فلسطينياً آخر، وتحوّلت المساحة إلى حديقة حيوانات ومخزن للمستوطنين.

واعتادت الإرهابية عنات كوهين الاعتداءَ على طالبات مدرسة قرطبة الأساسية للبنات، القريبة من بؤرة "بيت هداسا"، وكانت تتسبب لهم بجروح كبيرة يُنقلوا على إثرها للمستشفى. وكان أبناؤها دمّروا جدران منزل "الدويك"، الذي أغلقه الاحتلال في وقت سابق، واستخدموه كمتجر خاص بهم. وهو المنزل الأقرب لمنزل أبو ربحي ادعيس، الذي احتلّته كوهين.

وتقود مجموعة من الإرهابيين الإسرائيليين، ممن نظّموا إغلاق سوق الخضار في البلدة القديمة بالخليل، وإغلاق شارع الشهداء والعديد من متاجر الفلسطينيين، وممتلكاتهم.

شكاوى وقضايا عديدة رُفعت على الإرهابية عنات كوهين، ولكنّها كانت تُقابل دائماً بالتجاهل أو الرفض من قِبَل شرطة الاحتلال.

وتظهر كوهين في العديد من الفيديوهات أثناء تهجّمها على النشطاء الأجانب، وأهل المنطقة الفلسطينيين والزوّار، وتتعمّد استفزازهم، فيما يقف أفراد شرطة الاحتلال وجنوده ولا يبادرون بإيقافها عن تصرّفاتها. وفي الأحداث الأخيرة أفاد شهود عيان أن عنات أطلقت النار على فتى فلسطيني ولكنّه نجا من محاولة الاغتيال.







