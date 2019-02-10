محكمة الاحتلال تجمد قرار الإفراج عن والدة الشهيد البرغوثي وترفض استئناف نجلها

قال محامي نادي الأسير منذر أبو أحمد مساء اليوم الأحد: "إن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" جمدت وللمرة الثانية قرارها القاضي بالإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح البرغوثي، ووالدة الأسرى عاصم وعاصف ومحمد وزوجة الأسير عمر البرغوثي، وذلك لمدة (48) ساعة".

وجاء قرار محكمة الاحتلال بعد قرارين سابقين بالإفراج عنها بكفالة مالية، ففي قرارها الأول بلغت قيمة الكفالة 6000 شيقل، في حين بلغت قيمة الكفالة المالية في قراراها الثاني عشرة آلاف شيقل.

وأوضح المحامي أبو أحمد، أن نيابة الاحتلال طلبت في الجلسة الأولى التي عقدت للأسيرة البرغوثي إعطائها مهلة بعد أن أعلنت نيتها عن تقديم استئناف على القرار، وخلال الجلسة التي عقدت اليوم قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحقها تتعلق بقضية نجلها عاصم.

يُشار إلى أن الأسيرة البرغوثي والدة الشهيد صالح اُعتقلت في تاريخ الخامس من شباط/ فبراير 2019 من منزلها في بلدة كوبر، علماً أن أربعة من أفراد عائلتها اُعتقلوا سابقاً كان آخرهم نجلها عاصم، إضافة إلى زوجها الذي اُعتقل هو ونجلها عاصف وذلك عقب الإعلان عن استشهاد نجلها صالح البرغوثي في تاريخ الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وفي سياق متصل رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" استئناف باسم الأسير عاصم البرغوثي، وذلك ضد قرار تمديد اعتقاله الذي قررته المحكمة العسكرية في "المسكوبية" لاستكمال التحقيق.