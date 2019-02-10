مواجهات عنيفة شرق جباليا خلال فعاليات الإرباك الليلي

اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، خلال عودة فعاليات الإرباك الليلي قرب السياج الزائل في منطقة أبو صفية إلى الشرق من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن عدداً من الشبان تجمعوا قرب السياج الزائل وأشعلوا الإطارات المطاطية تعبيراً عن حالة الغضب الشديد التي تجتاح الفلسطينيين بشكل عام والغزيين بشكل خاص على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد للأطفال في مسيرات العودة وكسر الحصار الأسبوعية يوم الجمعة الماضية.

وأوضح مراسلنا أن انفجارات عنيفة تسمع في منطقة أبو صفية، مشيراً إلى أن الانفجارات ناجمة عن عودة فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

فيما ذكر موقع حدشوت 24 العبري، بأن قنابل أنبوبية تلقى على قوات الجيش الإسرائيلي قرب السياج الزائل شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين أضرموا النار في إطارات السيارات.

ولفت الموقع العبري، بأن قوات الاحتلال رصدت شاباً فلسطينياً اقترب من السياج الزائل وبحوزته جسم مشبوه.

واستشهد يوم الجمعة الماضية الطفل أحمد شلبي 14 عاماً، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد الشاب حمزة اشتيوي 17 عاماً في مخيم ملكة شرق مدينة غزة برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك تجاوز عدد شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار الـ260 شهيداً وأكثر من 26 ألفاً أصيبوا بجراح مختلفة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أوقفت الارباك الليلي على حدود قطاع غزة بعد التفاهمات التي جرت بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي عبر وساطة الأمم المتحدة وقطر ومصر، إلا أن عدم التزام الاحتلال بتطبيق بنود التفاهمات أجبر المواطنين الفلسطينيين للعودة إلى الإرباك الليلي واعادة الأدوات الخشنة بشكر تدريجي المسيرات الأسبوعية على حدود القطاع.