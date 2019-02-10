مصدر أمني: إجراءات وقائية على معبر "أبو سالم" عقب عملية "إسرائيل" الفاشلة



أفاد مصدر أمني في غزة يوم الأحد بأن الأجهزة الأمنية اتخذت مؤخرًا "إجراءات وقائية على دخول شاحنات البضائع القادمة عبر معبر كرم أبو سالم" مع الكيان الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وذكر المصدر أن تلك الإجراءات جاءت في أعقاب العملية الفاشلة للقوات الصهيونية الخاصة التي تسللت شرقي خانيونس يوم 11 نوفمبر من العام الماضي.

وأوضح المصدر أن التحقيقات في عملية التسلل أظهرت تهريب معدات تقنية ولوجستية في شاحنات البضائع التي تدخل للقطاع عبر المعبر، وثبت استخدام هذه المعدات- التي ضُبطت فيما بعد- من القوة الخاصة التي تسللت إلى القطاع.

وأشار إلى أن "تلك الإجراءات الوقائية تأتي ضمن استخلاصات الأجهزة الأمنية من هذا الحدث الأمني، وإجراءاتها الوقائية لمنع تكراره".

وكانت إدارة معبر كرم أبو سالم التابعة للسلطة الفلسطينية قالت اليوم إن أمن غزة عرقل دخول الموظفين دون معرفةا لأسباب، الأمر الذي أوقف العمل بالمعبر لأكثر من ساعتين.

وأفاد مصدر بأن أجهزة الأمن في غزة دققت في بطاقات العاملين في المعبر، وأخذت تعهدًا من ثلاثة موظفين بإحضار بطاقاتهم التعريفية بعدما لم تجدها بحوزتهم.