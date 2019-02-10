القبض على عميل خطير استغل قرابته لإتمام مهمة في 3 دقائق!

تمكنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قبل أيام، من إلقاء القبض على عميل وصفته بـ "عميل المهام الخاصة".

وحول ما سُمح بنشره، فإن العميل صاحب الرمز (13/07) قد فشل في إحدى أخطر مهامه، والتي تمثلت في إدخال "فلاش USB" لمدة 3 دقائق في حاسوب (لاب توب) أحد أقاربه من عناصر المقاومة الفلسطينية.

وكان ضابط المخابرات الصهيوني قد أكد للعميل على ضرورة إتلاف الفلاش بعد إتمام المهمة، مبيناً له أن البيانات بداخل الحاسوب ستصله خلال 3 دقائق بمجرد اتصال الفلاش بالحاسوب.

ووفق اعترافاته فإنه تلقى "الفلاش" من إحدى النقاط الميتة، التي يستخدمها الاحتلال للتواصل مع عملائه.

وارتبط العميل بالمخابرات الصهيونية منذ عام 2009م، حيث تم إسقاطه خلال تلقيه اتصال من فتاة عرّفت عن نفسها باسم "شيرين" وكانت أوهمته أنها تتبع لمؤسسة تقدم مساعدات للمحتاجين.

وعليه، فإننا في "المجد الأمني" ننوه بضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في حماية المعلومات كافة سيما الخاصة بالمقاومة لقطع الطريق على الإحتلال وعملائه.