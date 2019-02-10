التجمع الإعلامي: إغلاق "قناة القدس" خسارة كبيرة

قال التجمع الإعلامي الفلسطيني إن قرار إغلاق فضائية القدس شكًل خسارة كبيرة للإعلام الفلسطيني المقاوم، وقًدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي ولإعلامه المضلل، لا سيما في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني.

وأضاف التجمع في بيان الأحد "ببالغ الأسف تلقى الإعلام الفلسطيني قرار إغلاق قناة "القدس" الفضائية، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي عصفًت بها، الأمر الذي حال دون استمرارها في تأدية رسالتها الإعلامية والوطنية".

واعتبر أن الإعلام الفلسطيني المقاوم يتعرض لانتكاسات كبيرة، تارة بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، وتارة أخرى بسبب الأزمات المالية الخانقة، مما دفع بعض المؤسسات للإغلاق، وأخرى لإقفال مكاتبها في قطاع غزة كالمركز الفلسطيني للإعلام.

وثمن عاليًا الدور الكبير الذي لعبته قناة "القدس الفضائية" منذ انطلاقتها قبل 10 سنوات في تسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية التي تُقترف بحق شعبنا، ودورها الوطني والفاعل في تحشيد الجماهير العربية للانحياز إلى هموم شعبنا وقضاياه المصيرية.

وعبر بالغ تضامنه مع كافة الزملاء والعاملين في "قناة القدس"، داعيا إدارتها والقائمين عليها لإعادة النظر من أجل وقف هذا القرار وانطلاق البث مرة أخرى.