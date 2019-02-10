طالبة تركية تحصل على الماجستبر في غزة

على عكس كافة التجارب فبينما يخرج الغزيون لإكمال دراستهم العليا في الخارج، فقد حصلت الطالبة التركية رقية ديمير على درجة الماجستير لتسجل بذلك مناقشة أول رسالة ماجستير لطالبة تركية، التحقت ببرنامج الصحة النفسية المجتمعية بكلية التربية بالجامعة الاسلامية حيث تم منح درجة الماجستير للطالبة رقية حسين ديمير، وذلك بعد مناقشة رسالتها المعنونة: "الإدراك الذاتي واستراتيجيات التكيف للمرأة في المهن التي يهيمن عليها الرجال في غزة".

وتألفت لجنة المناقشة من عضوية كل من: الأستاذة الدكتورة سناء أبو دقة- مشرفة ورئيسة، والأستاذ الدكتور سمير قوتة- مناقشاً داخلياً، والدكتور أمجد جمعة-مناقشاً خارجياً.

وفيما يتعلق بتوصيات الرسالة، أوضحت الباحثة بأن توفير برنامج تطوير مهني للنساء العاملات في مجال الشرطة سيكون فعالًا جدًا لرفع مستوى الفهم والإدراك الذاتي لديهن؛ خاصة إذا تضمن البرنامج كيفية الموزانة بين المنزل والعمل، وكذلك التثقيف حول أهمية عمل المرأة في مجال الشرطة استنادًا إلى المعايير الإسلامية والأخلاقيات العالمية الجوهرية، ولرفع مستوى الإدراك الذاتي لدى النساء العاملات في مجال الشرطة، تقترح الباحثة تبني برامج تعليمية أسبوعية ذات طابع إسلامي أخلاقي يذكر العاملات في مجال الشرطة بأهمية وجودهن على هذه المعمورة خاصة في الأوقات الصعبة.

وأوضحت الباحثة أنه ينبغي على الحكومة أن تولي اهتمامًا أكبر لاحتياجات المرأة في المهن التي يهيمن عليها الرجال، وذلك بتوفير الأدوات والنفقات والفرص الضرورية لهن في غزة بشكل خاص وفلسطين عامةً، وأكدت الباحثة على ضرورة توفير بيئة عمل أكثر راحة لنساء الشرطة لمساعدتهن على تحقيق أهدافهن من أجل تحقيق الخيرية والصلاح في المجتمع.

يشار إلى أن الباحثة رقية ديمير من مدينة ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا، قصدت غزة لتكمل فيها دراسة الماجستير في الصحة النفسية بالجامعة الإسلامية، بعد أن حصلت على البكالوريوس في ذات التخصص من ماليزيا، وكانت قد التحقت بالجامعة الإسلامية في العام الدراسي 2016/2017م وانتظمت بالدراسة حتى مناقشة الرسالة والحصول على درجة الماجستير.

هذا وتمنح الجامعة الإسلامية بغزة درجة الماجستير في (31) برنامجاً أكاديمياً معتمداً من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية بوزارة التربية والتعليم العالي- فلسطين، في كليات: "الآداب، التربية، التجارة، الشريعة والقانون، أصول الدين، العلوم، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، العلوم الصحية.ش