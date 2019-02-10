مزهر يكشف نتائج اجتماع الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في غزة

قال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاحد، "إن لجنة المتابعة اجتمعت اليوم وناقشت بشكل جدي ومسؤول استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار".

واوضح مزهر في تصريح صحفي وصل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن الجميع أكد أعضاء اللجنة أكدوا استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها.

وبين القيادي في الجبهة، أن اللجان الفرعية المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار تجتمع وتقيم عمل لجانها بشكل شمولي على اساس الاغناء والتطوير بما يخدم تجاوز السلبيات وتعزيز الايجابيات .

وأضاف: تقدم التقارير للهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار وتناقش وتقيم التقارير والمسيرة بشكل شمولي في اجتماعها الدوري الاسبوع القادم.

وتابع: تجتمع الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار مع كافة القطاعات والشرائح من كتاب وصحفيين واعلاميين ومؤسسات مجتمع مدني .....الخ من أجل أن تخرج بالتقييم الشامل والكامل لتجاوز السلبيات وتطوير وتفعيل المسيرات بما يخدم استمرار المسيرات حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة.

وأفاد مزهر أن نتائج التقييم الشاملة لكل ما سبق ترفع للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ليتم مناقشته واقراره بالصيغة النهائية على أن تكون بمثابة وثيقة وطنية لاستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار.

ولفت القيادي في الجبهة الشعبية ، الى أن العمل من كل ما سبق ينتهي قبل تاريخ 30 مارس لعام 2019 من العام الجاري.