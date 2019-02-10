نتنياهو: مؤتمر وارسو هدفه منع امتلاك إيران أسلحة نووية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن إسرائيل ستشارك في مؤتمر وارسو وستضع على جدول أجندة مشاركتها الخطر الإيراني المحدق في المنطقة، وكيفية مواصلة العمل على منع طهران محاولاتها التواجد في سوريا"، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة لحزب الليكود: القضية التي ستناقشها إسرائيل في مؤتمر وارسو هي كيفية منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وكيفية العمل من اجل عدم تمركزها في سوريا.

واكد نتنياهو عزمه المشاركة شخصياً في مؤتمر وارسو المقرر عقده الأسبوع القادم، مشيراً إلى أنه سيلتقي على هامش المؤتمر نائب الرئيس الامريكي مايك بينيس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ومسؤولين آخرين.

وتعقد الولايات الامريكية المتحدة مؤتمراً يناقش ملفات عدة في المنطقة وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم، ومن المقرر أن يبحث جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض خططا للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وملفات تتعلق بالمنطقة مثل سوريا، ايران، اليمن.