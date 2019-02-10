من الشخصية التي أوصى بها الثوري ليكون رئيساً "للحكومة الجديدة" وموعد تشكيلها؟

أكد ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الاحد ، انه سيتم تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة فور عودة الرئيس محمود عباس من القمة الأفريقية التي سيلُقي فيها خطاباً مهماً اليوم ، وسيسمي الرئيس محمود عباس أسم رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة فور عودته .

وقال الفتياني خلال تصريحات إذاعية ،ان المجلس الثوري أوصى الرئيس محمود عباس ان يكون رئيس الوزراء من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ، لما لحركة فتح من تاريخ، ولا بد ان يكون للحكومة برنامج وحركة فتح ومنظمة التحرير لها برنامج وتستطيع ان تتجاوز القضايا الخطيرة.

وجدد الفتياني تأكيده انه لم يتم حتى اللحظة طرح أسماء الوزراء المرشحين لتولي حقائب وزارية ، مشيراً الى ان طرح الأسماء مرتبط بالرئيس محمود عباس ، فحين تكليف عباس رئيس الوزراء ستبدأ المشاورات فوراً مع كافة فصائل منظمة التحرير والمستقلين لتشكيل حكومة .

وبشأن دورة المجلس الثوري، بين ان الدورة جاءت في ظروف غير عادية بحضور الرئيس محمود عباس حيث تم مناقشة التحديدات الكبيرة الداخلية والخارجية ، مشيراً الى مناقشة الثوري استمرار سيطرة حركة حماس بقطاع غزة وزيارة تأزم الأوضاع في القطاع .

ويشار الى ان الرئيس محمود عباس قبل استقالة حكومة الحمد لله منذ أسبوعين ، وسط حديث عن مشاورات من قبل حركة فتح لتشكيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتجاوز العقبات والمشاكل الداخلية والخارجية ، وسط رفض واسع من فصائل منظمة التحرير ، لاعتبار ان الحكومة المقرر تشكيلها ستعمق الانقسام.