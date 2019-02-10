موظفون: إغلاق قناة القدس الفضائية بسبب أزمة مالية حادة

أعلن موظفون في قناة القدس الفضائية، أنهم تلقوا رسائل رسمية تطلب منهم عدم التوجه إلى أماكن عملهم بدءا من الأحد، بعد صدور قرار بإغلاق القناة بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الفضائية منذ نحو عام على الأقل، وتخللها وقف دفع رواتبهم في غزة وبيروت.

وقال الموظفون عبر صفحاتهم في "فيسبوك" إنه جرى إبلاغهم بقرار إغلاق القناة بفعل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها، حيث أن رواتبهم لم تصرف منذ أشهر وأصبحت القناة مثقلة بالديون لشركات البث وغيرها.

ولم تذكر القناة على موقعها أي تفاصيل عن قرار الإغلاق، ولا يُعلم متى ستغلق شاشتها، غير أنها لا تبث سوى أغانٍ وطنية منذ السبت.

وقناة "القدس" التي تبثّ من العاصمة اللبنانيّة بيروت، هي ثالث قناة فلسطينيّة تواجه خطر الإغلاق، بعدما أعلنت قناة "الأقصى" عن موعد إغلاقها لأسباب ماليّة، قبل تدخل متبرعين والحيلولة دون ذلك، في حين أغلقت قناة "الكتاب" بالفعل.

وبدأت قناة "القدس" بثّها في الأول من نوفمبر 2008، بترخيص من لندن، وكان أسسها عددٌ من الشخصيات الفلسطينية المغتربة، وتفرد القناة مساحة كبيرة من برامجها للقدس المحتلة واللاجئين والأسرى وفلسطين والأرض والهوية والإنسان.