والدة غولدن: إطلاق سراح غولدن وشاؤول في يد قطر 

وَجَهت والدة الجندي الأسير في غزة هدار غولدن انتقاداً شديد اللهجة لحكومة بنيامن نتنياهو لمواصلتها إدخال أموال قطرية لقطاع غزة، دون المطالبة باعادة ابنها.

وحسب موقع المستوطنين7، فقالت والدة غولدن: "حكومة "إسرائيل" برئاسة نتنياهو تسمح لقطر بادخال ما يزيد علي مليار دولار لحماس وهذه الأموال تدخل لبناء الانفاق ولتطوير الصواريخ ولدفع رواتب لاسر منفذي العمليات. بحسب قولها

وأضافت:فمنذ عام 2014 لا زال ابني بيد حماس، وكذلك الجندي أورون شاؤول، ويبدو أن الفمتاح لاستعادة ابني والجندي شاؤول بيد قطر، ولكن لا زال هاتف مكتب نتنياهو لم يتصل في قصر الدوحة، وأنا أحمل نتنياهو المسؤولية لاعادة أبنائنا قبل أي مصلحة.

وجاءت تصريحات والدة الجندي غولدن رداً علي ما نشرته صحيفة هأرتس بأن قطر قدمت لقطاع غزة ما يزيد علي -1.1 مليار دولار بين الأعوام 2012 حتي 2018 وتم إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة بمصادقة "إسرائيل".

