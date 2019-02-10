طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم غدٍ الاثنين غائم جزئي، ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائم جزئي بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها السنوية وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.