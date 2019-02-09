الجزر يقوي النظر.. 13 مقولة شائعة أثبتها العلم

يتداول الناس بعض النصائح الصحية، دون سند علمي، في بعض الأحيان، لكن الكثير من تلك الأقاويل الرائجة أثبتت نجاعتها إلى حد كبير في بحوث طبية حديثة.

المقولة الأولى تشير إلى أن أكل تفاحة كل يوم يبقي الإنسان بعيدا عن الطبيب، وكشفت دراسة من جامعة أوكسفورد أن بريطانيا بوسعها أن تتفادى أو تؤخر 8500 حالة وفاة سنويا بسبب النوبات القلبية لو أن كل شخص بعد الخمسين حرص على تناول تفاحة واحدة في اليوم.

ولأن الأمهات ينصحن أبناءهن على الدوام بأخذ قسط كاف من النوم في وسط الأسبوع، لأن النوم في يوم الإجازة لا يعوض عن السهر في باقي الأيام، أكدت دراسة سويدية هذا الأمر، ووجدت أن الأشخاص الذين لا ينامون عدد الساعات المطلوب، معرضون للمتاعب الصحية حتى وإن حاولوا إطالة النوم في نهاية الأسبوع.

ويوصي الناس بعضهم البعض منذ زمن طويل بعدم الأكل في وقت متأخر من الليل، وهذا الأمر صار ثابتا، في لحظتنا المعاصرة، وأوردت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يعتادون الأكل خلال المساء يصبحون أكثر استهلاكا للسعرات الحرارية كما أن ضبط السكر في دمهم لا يحصل بشكل دقيق.

وفي مقولة أخرى، دأب الناس على القول بأن من يخرج من البيت في الشتاء دون معطف يعرض نفسه لنزلة برد، وهذا الأمر أضحى صحيحا، وتكشف دراسة لمجلة "PNAS" الصحية في الولايات المتحدة أن الجسم الذي يرتعش من جراء هبوط درجة الحرارة يصبح أكثر عرضة للفيروسات.

وبما أننا نتلقى نصائح دائمة حتى نبتعد عن شاشة التلفاز لأن في الأمر ضررا على عيوننا، قال باحثون في جامعة توليدو أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات والهواتف الذكية يؤدي إلى مشاكل خطيرة في شبكية العين فضلا عن تسريع فقدان البصر لدى الأشخاص الذين يعانون مرض "التنكس البقعي."

وإذا كنت من المهتمين بفقدان الوزن الزائد، فإن الفكرة التي تتحدث عن فوائد الفلفل الحار صحيحة بالفعل، وأوردت دراسة أن مادة الكابسيسين الموجودة في الثمرة تحفز عاملا حراريا في الجسم وتساعد على حرق الدهون المتراكمة.

فضلا عن ذلك، ثبت علميا أن عصير المخلل يخفف التشنجات التي تصيب الجسم، كما أن منافع الرياضة لا تقف عند الرشاقة بل تجعل الإنسان أقوى شخصية وأكثر ذكاء.

وفي دراسة أخرى، ظهر أن النساء اللائي يعانين حرقة في المعدة خلال فترة الحمل ينجبن رضعا برؤوس يكسوها الشعر على نحو ملحوظ، أما من يتناولون الجبن قبل الخلود إلى النوم فمعرضون لرؤية أحلام غريبة.

وبما أن مثلا شعبيا متداولا في عدد من الدول العالم يقول إن من لا يستخدم عقله ينتهي به الأمر بخسارته، أوضحت دراسات طبية أن المواظبة على الأنشطة الذهنية يساعد بالفعل على حفظ القدرات العقلية، أما التوقف والكسل فيؤديان إلى الخرف وأمراض أخرى.

وتؤكد دراسة منشورة في مجلة الصحة الأميركية "JAMA" أن أكل الجزر يقوي النظر ويحافظ على صحة العيون، وهذا الأمر طالما سمعناه في أيام الصغر لكننا قد نعتقد في بعض الأحيان أنه محض خرافة.