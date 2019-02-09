قوات الاحتلال تطلق النار نحو شبان فلسطينيين شرق رفح

اطلقت قوات الاحتلال النار مساء السبت نحو ثلاثة شبان اقتربوا من السياج الفاصل شرقي ر فح جنوب قطاع غزة.

و أفاد موقع المستوطنين بأنه الشبنن يُعتفد بانهم كانوا يحاولون زراعة عبوة ناسفة، حيث وصلت قوة للمكان و قامت باطلاق النار لابعادهم.

وذكرت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اطلقت النار وقذيفة صوتية باتجاه مجموعة من الشبان اثناء اقترابهم من السياج الحدودي قرب موقع "صوفا" العسكري شرق رفح، كما اطلقت قوات الاحتلال قنابل انارة في سماء المنطقة ما تسبب في اندلاع حريق.

وقالت المصادر ، ان سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، تتوجه لمنطقة الحدث شرق رفح ،ز قوات الاحتلال اطلقت النار بجانب سيارة الاسعاف مما أدى إلى انسحاب وتراجع سيارة الاسعاف