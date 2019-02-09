مئات "الاسرائيلين" يتظاهرون بالقدس و"تل ابيب" احتجاجاً على مقتل مستوطنة

تظاهر مساء اليوم السبت مئات "الاسرائيليين" في القدس وميدان "رابين" في تل ابيب احتجاجاً على مقتل المستوطنة "اوري انسباخر".

و أشعل المتظاهرون الشموع، و هتفوا " الموت لمنفذي العمليات".

و أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم السبت عن اعتقاله لمنفذ عملية قتل مستوطنة قبل يومين في القدس، وذلك خلال مداهمة لأحد الشقق السكنية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وذكر الناطق بلسان الجيش ان قوة مشتركة من الجيش والوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل المستوطنة " أوري انسباخر" والبالغة من العمر 19 عاماً والتي قتلت في جبال القدس قبل يومين.

.وذكرت مصادر إعلام عبرية أن قوة من المستعربين اقتحمت البيرة، واعتقلت الشاب حمزة غنايم.