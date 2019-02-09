شبان غاضبون يطالبون المقاومة بالرد على قتل المتظاهرين السلميين

أشعل شبان غاضبون مساء اليوم السبت اطارات مطاطية على مدخل النصيرات بالمحافظة الوسطى، احتجاجاً على استمرار العدوان الصهيوني ضد أبناء شعبنا، و الذي كان آخره قتل اثنين من المتظاهرين السلميين، الذين كانوا يشاركون في مسيرة العودة و كسر الحصار شرق غزة أمس الجمعة.

و طالب الشبان الغاضبون المقاومة بالرد على جريمة قتل الاطفال شرق خانيونس وغزة ، و استشهاد الاسير فارس بارود داخل سجن "ايشل".

و استشهد مواطنين وأصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق الشديد مساء أمس الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ46 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تحت عنوان جمعة "لن نساوم على كسر الحصار".

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن الفتى حسن اياد شلبي (14 عام) استشهد جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس، بينما استشهد الشاب حمزة اشتيوي (18 عاماً) جراء تعرضه لعيار ناري في الرقبة من قبل الاحتلال في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.