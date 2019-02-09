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ليبرمان يطالب بفرض قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:01 - 09 فبراير 2019
ليبرمان ليبرمان
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طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الحرب المستقيل أفيغدور ليبرمان اليوم السبت بفرض قانون عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين.

وعبر حسابه على "تويتر" قال ليبرمان: "من غير المعقول أن تقتل فتاة في التاسعة عشرة من عمرها على خلفية قومية وسيعيش القاتل لسنوات عديدة في السجن الإسرائيلي".

وأضاف: "يجب علينا تغيير هذا الواقع... يجب فرض قانون عقوبة الإعدام".

وتأتي تصريحات ليبرمان في أعقاب اعتقال الجيش الإسرائيلي لشاب فلسطيني ليلة أمس في رام الله ويقطن في مدينة الخليل بادعاء قتله للمستوطنة أوري أنسباخر قبل يومين في القدس والتي تم العثور على جثمانها في أحراش غرب القدس.

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