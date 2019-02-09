مصرع شاب من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر

لقي الشاب عبد الله محمد عبد الله المصري من خان يونس، مصرعه غرقاً في الجزائر، والذي كان مهاجراً إلى إسبانيا.

و أعلنت قيادة خفر السواحل للمجموعة الإقليمية بوهران ، مساء اليوم الجمعة ، حالة الطوارئ القصوى بعد العثور على جثتين وإنقاذ 12 آخرين في عرض البحر على مستوى منطقة رأس الإبرة بإقليم أرزيو.

وحسب ما أفادت مصادر ، فإن عمليات البحث جارية للعثور على مفقودين آخرين ، حيث تشير المعطيات الأولية إلى فقدان أثر 18 مهاجرا غير شرعي بينهم أجانب .

وأكدت قيادة خفر السواحل، وفاة رعيتين أجنبيتين أحدها فلسطيني والآخر عراقي ، فيما تمّ تسجيل وجود ناجين من جنسيات فلسطينية وعراقية ويمنية .