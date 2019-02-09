شرطة رام الله تكشف جريمة مقتل شاب في بيتونيا

شفت الشرطة والنيابة والعامة في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، جريمة مقتل شاب يبلغ من العمر 23 عاما من سكان قرية الطيرة غرب رام الله، وقبضت على شخصين مشتبه بهما بارتكابها.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شرطة رام الله أُبلغت فجر اليوم بوجود شاب من سكان قرية الطيرة متوفيا داخل منزل والده في بلدة بيتونيا، وعلى الفور تحركت قوات من الشرطة للمكان وتم نقل الجثمان إلى المستشفى بمركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، مضيفا أن الأطباء لم يستطيعوا تحديد سبب الوفاة بالكشف الظاهري.

وتابع أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا إجراءات التحقيق، فيما قرر وكيل النيابة التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية .

وبين ارزيقات أن المباحث العامة قبضت على والد المتوفي وزوجته، بعد الاشتباه بهما، وبسماع أقوالهما من قبل ضباط إدارة المباحث العامة أفادا بقيامهما بدس السم للشاب في الزيت الذي تناوله وأدى لوفاته، مشيرا إلى أنه جرى توقيفهما لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة .