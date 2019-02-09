آخر تطورات المنخض الجوي الذي يضرب أنحاء فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون طقس فلسطين غدا الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن زخات متفرقة من الأمطار، ستسقط غدا الأحد، مشيرة إلى أنها قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفه إلى معتدلة السرعه والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.