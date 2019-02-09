"التعليم" تصدر بيانًا حول ما جرى خلال تشييع الشهيد "شلبي" بالمدرسة

نشرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة بياناً توضيحياً حول ما جرى اليوم خلال تشييع جثمان الشهيد حسن شلبي (14 عاماً) في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم السبت، إن ما حصل بخصوص جنازة الطالب "شلبي" في مدينة حمد بخانيونس جنوب القطاع، هو أن الجناة كانت تمر من أمام المدرسة فاندفعت الجماهير عنوة إلى داخلها.

وأضافت أن ما جرى لم يكن بتنسيق أو طلب أو علم من مدير المدرسة أو مديرية التعليم خاصة وأنها ليست مدرسة الشهيد، مشيرةً إلى أنه كان يدرس في المدرسة المسائية وما حصل كان في الفترة الصباحية وهي مدرسة أساسية دنيا تضم طلاب من الأول حتى الرابع.

وأوضحت أن المدير والمعلمين حاولوا اقناع الجماهير بعدم صوابية ما يتم، كونه يؤثر نفسياً على الطلاب وبالكاد أقنعوهم بالخروج من المدرسة.