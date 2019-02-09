قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة أبو ديس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شقيقين من على مفترق جامعة القدس في بلدة أبو ديس.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامعة وأغلقت مدخلها، واعتقلت الشقيقين محمود وعلي عريقات، ونقلتهما إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.