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قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة أبو ديس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:39 - 09 فبراير 2019
ارشيفية ارشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شقيقين من على مفترق جامعة القدس في بلدة أبو ديس.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامعة وأغلقت مدخلها، واعتقلت الشقيقين محمود وعلي عريقات، ونقلتهما إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.

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