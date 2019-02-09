بركة يحذر من استمرار سياسة "إسرائيل" بهدم المنازل داخل أراضي الـ48

حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، من استمرار السياسة التي تنتهجها إسرائيل بهدم المنازل داخل اراضي الـ48 ضمن خطة لحصر الوجود العربي فيها وتضييق الخناق عليهم، قائلا إن هناك عشرات آلاف المنازل مهددة بالهدم.

وقال بركة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت، "إن سياسة الحكومة الاسرائيلية تقوم بالتضييق على السكان العرب في كافة المدن، ولم تبق لهم الا المساحة التي يسكنون عليها، وترفض لهم التوسع الا بشروط تضعها وفق خطة لحصرهم في مناطق معينة.

واشار الى ان الحكومة الاسرائيلية تنفذ جرائمها بحق الفلسطينيين داخل اراضي الـ48 باتجاهين، الاول هدم البيوت من خلال منعهم من توسيع مسطحات القرى والبلدات، وبالتالي يلجأ المواطنون الى البناء غير المرخص، والاتجاه الآخر محاولة فرض البناء الذي لا يتناسب والعادات والتقاليد المتعارف عليها من خلال الضغط باتجاه بناء الابراج السكنية.

وشارك مئات الفلسطينيين امس، في مظاهرة حاشدة انطلقت من مدينة قلنسوة بأراضي العام 1948، احتجاجا على سياسة هدم المنازل التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب، بحجة البناء دون ترخيص.