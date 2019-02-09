تحذيرات من انتشار سوء التغذية في صفوف الطلبة الغزيين

أكد الدكتور زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لاولياء الامور في مدارس الأونروا بقطاع غزة، أن الوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة نسبة البطالة أثر على الطلاب في المدارس بشكل مباشر، ما أدى الى وجود حالات أغماء وسوء تغذية وفقر دم لعدد من الطلبة.

وقال د البنا في تصريح صحفي، إن أهالي القطاع يرسلون ابناءهم للمدارس رغم صعوبة الحال ومرارته، وان "الغصة" التي أدمت قلوبنا ان الكثير من طلابنا لا يملك شراء قرطاسية ولا يملك ثمن ساندويش او حلوى لان والده لا يملك ليعطيه، مشيرا الى ان بعض الطلاب اصابهم سوء التغذية وبعضهم يعاني من صداع.

واوضح د.البنا أن ذهاب الطالب إلى المدرسة دون تناول وجبة افطار يؤثر على صحته واستيعابه وانتباهه لشرح المعلم حيث تبين أن من معظم من يعانون من سوء تغذية يتراجع مستواهم التحصيلي.

واشار د.البنا الى ان زيادة حالات سوء التغذية وفقر الدم والاغماء بسبب انهيار الوضع الاقتصادي والحصار على قطاع غزة، في ظل الأزمات العاصفة بابناء قطاع غزة ومشكلة الرواتب وانعدام فرص العمل وفي ظل عدم استجابة الوكالة للمناشدات بالعودة لتوزيع الوجبات في المدارس التي اوقفتها الوكالة تحت حجج واهية.

وأهاب البنا، بأهل الخير والجهات المسؤولة والمؤسسات الأهلية ووكالة الغوث زيارة المدارس والاستماع من المرشدين عن الوضع الصعب التي يعاني منها الطلاب عن كتب، داعيا كافة العاملين في العمل الخيري للمساعدة لان رأس مال الشعب هو طالب العلم.