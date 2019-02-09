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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:11 - 09 فبراير 2019
معبر رفح ‫البري معبر رفح ‫البري
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والحافلتان السادسة والسابعة من كشف (2/6).

ودعت المسافرين المعنيين بضرورة التزامهم بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت "الداخلية" إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

رابط كشف (2/6): اضغط هنا

 

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