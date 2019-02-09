يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة



كشف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة رئيس قوافل أميال من الابتسامات عصام يوسف، عن ترتيبات بدأت مع عدد من الدول الأوروبية لتنفيذ بعض الأنشطة البحرية في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة.

وقال يوسف في تصريح صحفي السبت: " هناك إجراءات ينفذها اتحاد أسطول الحرية من أجل وضع آلية جديدة سيتم الإعلان والافصاح عنها خلال الفترة القادمة"، متوقعًا أن ترى النور خلال يوليو المقبل بتنفيذ أنشطة بحرية مختلفة لكسر الحصار عن غزة.

وأشار إلى وجود ترتيبات مع الجانب المصري من أجل التنسيق لإدخال وفود طبية للقطاع، كما تم تقديم كشوفات لهم من أجل السماح لعدد من الأطباء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بغزة من الأردن ومصر بدخول القطاع في ظل وجود الآلاف من الإصابات التي تحتاج لمتابعات حثيثة في تخصصات مختلفة وحالة العجز التي تعاني منها مستشفيات غزة.

ولفت أيضًا إلى وجود مناقشات مع مصر لإدخال الأدوية إلى القطاع، والسماح بنقل بعض الجرحى للخارج، أو وصول وفود طبية للقطاع.

وعلى صعيد القوافل البرية، أوضح أن هناك تعاونًا مصريًا مقدرًا من أجل السماح بعبورها، ويجري الترتيب حول الوفود التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع على الصعيد الطبي.

وأضاف يوسف "ننظر بإيجابية للتعامل المصري، خاصة أننا نشهد حركة تجارية من قبيل توريد البنزين والغاز للقطاع".

وذكر أن القطاع يعيش في أسوأ ظروفه الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية، مبينًا أن مستشفيات القطاع في حالة انهيار حقيقي جراء النقص الحاد للوقود والمستلزمات الطبية الأخرى.

وأكد أن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدًا من المناكفات، وعلى أقلها عودة الكهرباء والوقود بشكل طبيعي كما الضفة الغربية، وكذلك توفير الأدوية المفقودة والمستلزمات الطبية.

وبيّن يوسف أنّ أكثر من ثلاثة آلاف متضامن شاركوا طيلة الوفود السابقة وهؤلاء "نقلوا مشاهداتهم وآراؤهم من غزة إلى العالم، واستطاعوا أن يكونوا سفراء لإظهار الوجع الفلسطيني".