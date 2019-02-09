بينهم أربعة محكومون بالمؤبد..5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن خمسة أسرى من الضفة وقطاع غزة يدخلون، اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسيرة ملك سلمان (19 عامًا) من بيت صفافا بالقدس المحكومة بالسجن 10 أعوام ومعتقلة منذ عام 2016، وأمضت ثلاثة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد محمد زهدي مرشود (35 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد نعيم سلمان قواسمة من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.

ومن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة/ الأسير خالد محمد الطبش المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في السجون.

والأسير طارق خالد محمد البطش من المعسكر الغربي المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في السجون.