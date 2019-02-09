بكاء وصراخ شقيقة الشهيد "شلبي" ومحاولة إيقاظه.. تقض مضاجع "الغزيين"

"امانة قوم علشاني".. امانة قوم يا "محمد" علشان اختك امانة.. كلمات ممزوجة بالكباء هزت أرجاء أحد ثلاجات الموتى من اخت الشهيد "حسن شلبي" لحظة وداعاها لنجلها ومحاولة إيقاظه.. ولكن دون جدوى فرصاصة الاحتلال الغادرة سبقت ضحكات وشقاوة الطفل لتخطفه ويرتقى شهيداً تاركاً خلفه حقيبته وكتبه وعائلته التي أحبته..

مشهد عائلة الشهيد "حسن شلبي" ابكى واحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف معظمهم مشهد الوداع بالمؤلم ويمس معظم عائلات الشهداء ، حيث قال احدهم" لم اعد أحتمل قلبي يكاد يتفتق, رحم الله الشهداء. لا حول ولا قوة إلا بالله, والله إننا ندفع ثمنا كبيرا وعظيما ومذهلا, يا الله أنصر غزة أنصرنا أنصر شعبنا واحفظ أطفالنا وشبابنا.

رحم الله حسن شلبي طفل قتلنا برحيله ألف مرة, ودمعة اخته وصرختها تدوي في أعماقي حسبنا الله ونعم الوكيل.

وطالب عدد آخر من رواد مواقع التواصل من شدة الألم المقاومة بالرد على تواصل سقوط الشهداء في مسيرات العودة.

قال سلام بدر في تغريدة له على توتير اليوم" إصحك تقوم يا حسن ..إشكي لربك قله من يوم ما انولدت وأنا محاصر لا كهربا ولا مية نظيفة ولا علاج كويس والصواريخ فوق راسي وأبوي مش لاقي شغل وإمي بتدبرلنا الفطور والغدا وبننام من دون عشا...

وتابع "يا ريت كل حدا بيحسب إنه لما يكتب هاشتاج غزة بيكون عمل الي عليه" يشوف الفيديو ويبكي وبكرة ينسى!.

محمد نشوان عبر حسابه على توتير ، قال ان الشهيد الطفل حسن شلبي "قبل يومين من استشهاده كان يبحث عن عمل ، لمساعدة أهله ..، ذهب لمن هو أرحم من أمه، ..ذهب لجوار ربه شهيدا والدم يغطي وجهه ،ذهب ليشكو الظلم والخذلان ،ذهب ونحن بقينا في هذه الدنيا الفانية ولا نعلم كيف ستكون آخرتنا ، انا لله وانا اليه لراجعون..

الشهيد الطفل #حسن_شلبي



قبل يومين من استشهاده كان يبحث عن عمل ، لمساعدة أهله



ذهب لمن هو أرحم من أمه

ذهب لجوار ربه شهيدا والدم يغطي وجهه

ذهب ليشكو الظلم والخذلان

ذهب ونحن بقينا في هذه الدنيا الفانية ولا نعلم كيف ستكون آخرتنا



انا لله وانا اليه لراجعون pic.twitter.com/uUYWRZVYB7 — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) ٩ فبراير ٢٠١٩

إصحك تقوم يا حسن

إشكي لربك قله من يوم ما انولدت وأنا محاصر لا كهربا ولا مية نظيفة ولا علاج كويس والصواريخ فوق راسي وأبوي مش لاقي شغل وإمي بتدبرلنا الفطور والغدا وبننام من دون عشا



يا ريت كل حدا بيحسب إنه لما يكتب هاشتاج غزة بيكون عمل الي عليه

يشوف الفيديو ويبكي وبكرة ينسى! https://t.co/QYWScotboX — إسلام بدر (@islambader1988) ٨ فبراير ٢٠١٩

الشهداء لا يموتون .. دمائهم تزهر ثورة ????????

قمر النصيرات هذه الليلة????

الشهيد حسن شلبي ????

لروحك السلام يا صغيري ❤️???? pic.twitter.com/ZcAipRh69Y — محمد الطلاع (@mohmdtala46) ٨ فبراير ٢٠١٩

حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا فعلت لهم يا حسن لكي يصوبوا رصاص حقدهم صوب قلبك????

رحمك الله وأسكنك فسيح جناته

الشهيد #حسن_شلبي#قروب_احرار_فلسطين pic.twitter.com/y7rqOm56tM — اسراء محمد ???? #غزة ✌ (@esraamhamad30) ٨ فبراير ٢٠١٩

https://www.facebook.com/mood.abulion/posts/1387088201433926