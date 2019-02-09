بكاء وصراخ شقيقة الشهيد "شلبي" ومحاولة إيقاظه.. تقض مضاجع "الغزيين"

"امانة قوم علشاني".. امانة قوم يا "محمد" علشان اختك امانة.. كلمات ممزوجة بالكباء هزت أرجاء أحد ثلاجات الموتى من اخت الشهيد "حسن شلبي" لحظة وداعاها لنجلها ومحاولة إيقاظه.. ولكن دون جدوى فرصاصة الاحتلال الغادرة سبقت ضحكات وشقاوة الطفل لتخطفه ويرتقى شهيداً تاركاً خلفه حقيبته وكتبه وعائلته التي أحبته..
مشهد عائلة الشهيد "حسن شلبي" ابكى واحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف معظمهم مشهد الوداع بالمؤلم ويمس معظم عائلات الشهداء ، حيث قال احدهم" لم اعد أحتمل قلبي يكاد يتفتق, رحم الله الشهداء. لا حول ولا قوة إلا بالله, والله إننا ندفع ثمنا كبيرا وعظيما ومذهلا, يا الله أنصر غزة أنصرنا أنصر شعبنا واحفظ أطفالنا وشبابنا.
رحم الله حسن شلبي طفل قتلنا برحيله ألف مرة, ودمعة اخته وصرختها تدوي في أعماقي حسبنا الله ونعم الوكيل.
وطالب عدد آخر من رواد مواقع التواصل من شدة الألم المقاومة بالرد على تواصل سقوط الشهداء في مسيرات العودة.
قال سلام بدر في تغريدة له على توتير اليوم" إصحك تقوم يا حسن ..إشكي لربك قله من يوم ما انولدت وأنا محاصر لا كهربا ولا مية نظيفة ولا علاج كويس والصواريخ فوق راسي وأبوي مش لاقي شغل وإمي بتدبرلنا الفطور والغدا وبننام من دون عشا...
وتابع "يا ريت كل حدا بيحسب إنه لما يكتب هاشتاج غزة بيكون عمل الي عليه" يشوف الفيديو ويبكي وبكرة ينسى!.
محمد نشوان عبر حسابه على توتير ، قال ان الشهيد الطفل حسن شلبي "قبل يومين من استشهاده كان يبحث عن عمل ، لمساعدة أهله ..، ذهب لمن هو أرحم من أمه، ..ذهب لجوار ربه شهيدا والدم يغطي وجهه ،ذهب ليشكو الظلم والخذلان ،ذهب ونحن بقينا في هذه الدنيا الفانية ولا نعلم كيف ستكون آخرتنا ، انا لله وانا اليه لراجعون..
الشهيد الطفل #حسن_شلبي— محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) ٩ فبراير ٢٠١٩
قبل يومين من استشهاده كان يبحث عن عمل ، لمساعدة أهله
ذهب لمن هو أرحم من أمه
ذهب لجوار ربه شهيدا والدم يغطي وجهه
ذهب ليشكو الظلم والخذلان
ذهب ونحن بقينا في هذه الدنيا الفانية ولا نعلم كيف ستكون آخرتنا
انا لله وانا اليه لراجعون pic.twitter.com/uUYWRZVYB7
إصحك تقوم يا حسن— إسلام بدر (@islambader1988) ٨ فبراير ٢٠١٩
إشكي لربك قله من يوم ما انولدت وأنا محاصر لا كهربا ولا مية نظيفة ولا علاج كويس والصواريخ فوق راسي وأبوي مش لاقي شغل وإمي بتدبرلنا الفطور والغدا وبننام من دون عشا
يا ريت كل حدا بيحسب إنه لما يكتب هاشتاج غزة بيكون عمل الي عليه
يشوف الفيديو ويبكي وبكرة ينسى! https://t.co/QYWScotboX
الشهداء لا يموتون .. دمائهم تزهر ثورة ????????— محمد الطلاع (@mohmdtala46) ٨ فبراير ٢٠١٩
قمر النصيرات هذه الليلة????
الشهيد حسن شلبي ????
لروحك السلام يا صغيري ❤️???? pic.twitter.com/ZcAipRh69Y
https://www.facebook.com/mood.abulion/posts/1387088201433926
حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا فعلت لهم يا حسن لكي يصوبوا رصاص حقدهم صوب قلبك????— اسراء محمد ???? #غزة ✌ (@esraamhamad30) ٨ فبراير ٢٠١٩
رحمك الله وأسكنك فسيح جناته
الشهيد #حسن_شلبي#قروب_احرار_فلسطين pic.twitter.com/y7rqOm56tM