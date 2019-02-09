الاحتلال يزعم إعتقال منفذ عملية قتل المستوطنة في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت عن اعتقاله لمنفذ عملية قتل مستوطنة قبل يومين في القدس، وذلك خلال مداهمة لأحد الشقق السكنية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وذكر الناطق بلسان الجيش ان قوة مشتركة من الجيش والوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل المستوطنة " أوري انسباخر" والبالغة من العمر 19 عاماً والتي قتلت في جبال القدس قبل يومين.

.وذكرت مصادر إعلام عبرية أن قوة من المستعربين اقتحمت البيرة، واعتقلت الشاب حمزة غنايم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ساندت القوة الخاصة بعد دخولها للمدينة النار وقنابل الصوت والغاز تجاه شبان ألقوا الحجارة على القوات المقتحمة.

في حين ترجح مصادر عسكرية إسرائيلية أن تكون العملية على خلفية قومية وليست جنائية كما اعتقد في البداية.

وعثر على المستوطنة في أحد الأحراش بجبال القدس قبل يومين وعليها آثار طعن بالسكين ، في حين فرضت الشرطة تعتيماً حول ظروف العملية ، بينما جرى تشييع القتيلة في تجمع غوش عتصيون جنوبي بيت لحم.