الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي اليوم وغداً

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئيا الى غائمة وباردة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة، الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائما جزئيا ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار خاصة على المنطق الشمالية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك من خطر التزحلق على الطرقات.